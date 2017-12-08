Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda bitcoin fırtınası yaşanırken, kâğıt paralarla ilgili en çarpıcı açıklama Bitcoin’in Kurucu Direktörü Jon Matonis’ten geldi. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’na konuşmacı olarak katılan Matonis, sanal paraların dolar ve avronun dünyadaki egemenliğini bitireceğini söyledi. Matonis, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Bitcoin gibi dijital para birimleri için ‘Merkez Bankaları için para arzının kontrol edilmesinde risk teşkil ediyor’ şeklinde bir açıklaması var. Aslında beraberinde imkanlar da getiriyor. Bitcoin, bireyler ve mali egemenliğin sağlanması için faydalı. Ülkeler için de önemli. Ayrıca Merkez Bankaları da bitcoine dayalı varlıkları temin etmek için rekabet etmeye başlayacak. Günümüzde ve gelecekte dolar ve avronun önemi azalacak. 50 yıl içinde avrogibi bir para birimi kalmayacak. Eninde sonunda tekelleşme bertaraf edilecek” diye konuştu.

Dünyada yüzyıllardır devletler ya da kraliyetlerin para bastığını, bitcoin’in ise para basmak için kurallara ihtiyaç duyulmadığını ispat ettiğini vurgulayan Matonis, “Para bir illüzyon. Hep beraber büyük yanılsamaya iştirak etmişiz. Biz sadece kral çıplak diyoruz. Bitcoin bunun için bu kadar tartışılıyor” dedi.

İlk işlemi 2009 yılında yapılan bitcoin’in, uzaydan ses sinyallerini yakalamak için kurulan Search for Extraterrestrial Intelligence’ı (SETI) 2013 yılında geçerek dünyanın en büyük bilgi işlem projesi haline geldiğini söyleyen Matonis, “Yani Merkez Bankalarının sistemlerinden bile çok daha güvenli. Saniyede bilgi işlem gücü hash ile ölçülüyor. Dünyadaki 10 bin tane en güçlü bilgisayarı bir araya getirin, onlardan bile daha fazla. Bitcoin için belki şu an 1 milyar kişiye ulaşmak mümkün değil ama birkaç yılda bu rakamlar mümkün olacak. JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumlar bitcoin ticareti yapıyor” ifadelerini kullandı.

400 BİN DOLAR OLUR

Matonis, bitcoin’in devlet tarafından kontrol edilemediğini belirterek şunları söyledi: “Birey olarak varlıkları kendi kendine kontrol ediyorsun. Kimlik hırsızlığına ve mali gözetime karşı sizi koruyor. Bitcoin Çin’de bu nedenle popüler. Sermaye hareketini engelleyen Çin’e devletine karşı özel ve tüzel kişiler kendi varlıklarını yurt dışına çıkarabiliyor. Sizi hacizlere karşı da koruyor.” Bitcoin ile ilgili bir öngörüde de bulunan Matonis “400 bin dolar olur” dedi.

Vergiler şekil değiştirecek

Matonis bitcoin’in devletler üzerinde iki önemli etki alanı olacağını belirterek, “Muhtemelen artık rezerv bankacılık imkansız olacak. İkincisi; vergiler ortadan kalkıyor diyemeyiz ama şeklen değişikliğe uğrayacak. Hükümetler gelir vergisi yerine tüketim vergisi, KDV üzerine odaklanacak” diye konuştu.