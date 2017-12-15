Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken rezervasyon kampanyalarının her sene daha da öne çekildiğini belirten Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu “Bazı acenteler 7 Aralık’taki tanıtım öncesinde de kampanyalarını başlattı. 300 bin ön satış gerçekleştirdik. Hâlihazırda erken rezervasyon kampanyası kapsamında genel satışımızın yüzde 5’ini yapacağımızı tahmin ediyorduk ve bu hedefin hemen hemen hepsini tutturduk. Ayrıca hem kamuda hem özel sektörde yıllık izinlerin belli olduğu ocak ayı döneminde de satmamız gereken rakamın yüzde 30’unu satacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.