Herhangi bir şekilde tatil köyü gibi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı ve imara açılmadığı, kır evlerinin orman içi açıklıklar ve ağaçların olmadığı alanlarda ağaç kesilmeden tesis edileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların faydalanması için yapılacak bu yapılarda ahşap malzeme kullanıldığı ve herhangi bir şekilde betonlaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı.
Bakanlık'tan Gölcük açıklaması: İmara açılmıyor
15.12.2017 - 09:10 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gölcük Tabiat Parkı’nın imara açılacağı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Etiketler : gölcük,kocaeli,
527703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527703.aspx
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