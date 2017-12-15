Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herhangi bir şekilde tatil köyü gibi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı ve imara açılmadığı, kır evlerinin orman içi açıklıklar ve ağaçların olmadığı alanlarda ağaç kesilmeden tesis edileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların faydalanması için yapılacak bu yapılarda ahşap malzeme kullanıldığı ve herhangi bir şekilde betonlaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı.