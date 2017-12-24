Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Veri İşleme Merkezi’nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul genelinde konut için ortalama aylık 160 lira aidat ödeniyor. Aylık en düşük aidatın olduğu ilçelerin başında 30 lirayla Fatih gelirken, Fatih’i 45 lira ile Sultangazi, 52 lira ile Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar takip etti. Sarıyer’in Büyükdere, İstinye ve Yeniköy, Beşiktaş’ın Levent ve Ulus, Beykoz’un Riva ve Acarlar, Şişli’nin Harbiye, Büyükçekmece’nin Alkent 2000 mahallelerinde, aylık ortalama bin lirayı geçen aidatlar ise âdeta kiralarla yarışıyor. Aidatlar, evin büyüklüğü ve sitenin sunduğu imkânlarla doğru orantılı yükseliyor. TUVİMER Strateji Direktörü Ömer Türkoğlu “Aynı ilçede, aynı mahallede hatta aynı sokakta birbiriyle yan yana denebilecek kadar yakın mesafede bulunan iki yapıyı düşünün. Biri geleneksel apartman dairesi, aylık sadece merdiven temizliği ile genel elektrik giderlerini ödüyor.

Diğeri site dairesi, aynı tip özelliklere sahip olmasına rağmen kapıcı masrafı, merkezî ısıtma, ek bakım giderleri gibi pek çok kalemi içinde barındıran yüksek aidata maruz kalabiliyor. Fark buradan kaynaklanıyor” dedi.