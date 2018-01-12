Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yapılan araştırmalara göre, geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa’dan yapılan taşınma işlemlerinin yaklaşık yüzde 27’si kentsel dönüşüm sebebiyle gerçekleştirildi. 2016’da Avrupa yakasında en çok taşınan ilçeler arasında yüzde 8 ile başı çeken ilçede, bugünlerde tersine dönük bir hareketlilik yaşanıyor. Giderek hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin sosyo- kültürel yapısı hızla değişiyor. Gaziosmanpaşa’nın sunduğu lokasyon avantajının, nitelikli konut projeleriyle birleşerek tersine göçü tetiklediğini ifade eden Ilgın İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bucak “Kalitesiz yapı stoğundan sebep bölgeyi geçmişte terk eden ilçe sakinleri, ülkemizin ilk master planlı kentsel dönüşüm projesi WE Haliç aracılığıyla bölgeye dönüyor. Bu kesimin özellikle geniş ve ferah daire tiplerini tercih ettiğini gözlemliyoruz” dedi. Bucak, projenin sadece bölge sakinlerini değil beyaz yaka çalışan kesimi de cezbettiğini kaydetti.