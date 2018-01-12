Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi çalışanları tarafından geliştirilen ‘sufle’nin 70 ülkede satıldığını anlatan Sargana, “Sufleyi Türkiye’de en çok baklava ile ünlü kentimiz Gaziantep’te satıyoruz. Adana da kebabı ile ünlüdür ama buradadaki pizza satışlarımız ortalamanın yüzde 50 üzerinde. Aynı şekilde pidesiyle ünlü Bafra’da satışlarımız ortalamının yüzde 10 üzerinde. Bafra’da ürünlerini satmak için ilçeye gelen çiftçiler pizza yemeden dönmüyor” dedi.

Ekmek arası pizza geliyor

Aslan Saranga pizzayı ara öğün hâline getirmek istediklerini belirterek, “Ekmek Arası adında yeni bir pizza çıkardık. Sandviç sosisli, sucuklu ve kavurmalı olmak üzere üç çeşit olacak. Ekmek Arası Pizza bugün itibarıyla 7,90’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sandviçlerle günün her saatindeki açlık anlarına dokunacak. Gün içerisinde ara öğünlerde, gece geç saatlerde, kahvaltıda, evde çocuklar için atıştırmalık saatinde, lezzetli ve doyurucu şeyler yemek ve yedirmek isteyenler için çözüm olacak” dedi