Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana sanayi odaları, Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ve Japonya Atom Sanayi Forumu iş birliğiyle seminer gerçekleştirilecek. 24-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek seminerle, nükleer alanda Türk-Japon iş birliğinin güçlendirilmesi, hazırlık çalışmaları ve gelişmeler konuşulacak. Türkiye’nin 3 nükleer enerji santrali projesi bulunuyor. Bunlardan ilki, 2010 yılında ilk imzaların atıldığı Akkuyu Santrali... Santralin ilk ünitesinin 2023 yılına kadar elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Ayrıca Sinop-İnceburun ve yer belirleme çalışmalarının sürdüğü 1 santral projesinin bulunduğu da biliniyor. Sadece Akkuyu ve Sinop NGS’ye uygun malzeme üretip tedarik edebilecek yerli firmalara, yaklaşık 16 milyar dolarlık iş potansiyeli bulunuyor.

Sinop NGS için ÇED başvurusu

Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop NGS için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Dosya onaylandıktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine gönderilecek hem de halkın görüşlerine açılacak. Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için “ÇED Olumlu” kararının yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan yer lisansının ve inşaat lisansının da alınmış olması gerekecek.