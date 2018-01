Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 pazarlama yılı şeker kotasının gelecek hafta açıklanacağını kaydetti. Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılıp yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Şeker Kurumuna ilişkin bilgi verdi.

Kurumların organizasyon ve yapılanması noktasında çalışmaların sürdüğüne işaret eden Fakıbaba, bu kapsamda birçok çalışma yapıldığını ifade etti. Fakıbaba, "Yasaların verdiği haklar çerçevesinde, glikozdan ve fruktozdan elde edilen oranların kotaları ile şeker pancarı fabrikalarına verilen kotalar ciddi ve tarafsız bir şekilde denetlenecek." dedi.

Fakıbaba, kurallara uyma konusunda çok titiz olduklarına dikkati çekerek, "Ben bir bakan olarak kurallara uyarım ve uyulmasını isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları neyse, kanunlar neyi gerektiriyorsa herkes o kurallara uyacak. Kurallara uyanlara büyük saygı gösteririm, uymayanlara ise inanın 'babam da olsa' gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını isterim. 2017-2018 pazarlama yılı şeker kotasını önümüzdeki hafta, 2018-2019 pazarlama yılı şeker kotasını ise en kısa zamanda açıklayacağız. Herkes ne yapacağını bilecek ve denetim de mükemmel hale getirilecek." diye konuştu.

"Yasaların bize verdiği her türlü yetkiyi kullanacağız"



Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Et ve Süt Kurumunda olduğu gibi yetkileri devredilen iki kurumda da en iyi şekilde görevi yerine getireceklerini vurgulayarak, "Bizim görevimiz 80 milyon insanın mutlu olmasını sağlamak, haklarını ve sağlıklarını korumaktır. Her şey insan için, 'Ben para kazanacağım ama insan sağlığı önemli değil' düşüncesi korkunç bir anlayıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu kotaların düşürüldüğünün altını çizen Fakıbaba, "Yasaların vermiş olduğu kotaların kullanılması bir haktır, buna saygı duyuyorum. Ancak benim görevim mevcut kotaların aşılıp aşılmadığını kontrol etmektir. Kotaların dışına çıkılmışsa, yasaların bize verdiği her türlü yetkiyi kullanacağız." ifadelerini kullandı.