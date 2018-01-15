Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu’na göre, geçen yıl Rekabet Kurumuna toplam 184 işlem bildirildi. Yabancı yatırımcılar 2017 yılında Türk şirketlerine, 47 ayrı işlemde 15,1 milyar lira tutarında yatırım yaptı. İşlem bazında Hollanda ve Japonya kökenli yatırımcılar ilk sırada yer aldı. Bu ülkeleri Fransa ve Lüksemburg izledi. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde yabancı yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 68 düzeyinde oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de ve küresel düzeyde gerçekleştirdikleri 137 işlem, ekonomik faaliyet alanlarına göre değerlendirildiğinde, “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı”, “sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri”, “temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” en çok işlem yapılan alanlar oldu.