Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanlarında uluslararası döviz ticareti hizmeti veren Travelex'in Ticari İşler Üst Düzey Yöneticisi (CCO) Stephen O'Donovan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişen ekonomiler içinde ciddi bir ekonomik başarı hikayesi oluşturduğunu, 2016'daki terör saldırıları ve darbe girişimine karşın Türkiye'nin, geçen yıl hızlı bir toparlanma gerçekleştirdiğini, 3'üncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye ulaştığını söyledi.

Travelex olarak Türkiye'nin geleceğine inandıklarını ifade eden O'Donovan, "2014 yılında bu büyümeyi görerek Türkiye pazarına yerel ortaklarımızla birlikte adım attık ve kaydettiğimiz gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Özellikle bizim yer aldığımız havacılık sektöründeki hızlı büyümenin süreceğine inanıyoruz." diye konuştu.

O'Donovan, Travelex'in 30 ülkede bin 200'den fazla noktada hizmet verdiğini, odaklarının seyahat ve ulaşım sektörü olduğunu, Türkiye'de havalimanlarına odaklandıklarını, şu anda 4 havalimanında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

O'Donovan, "Bizim şubelerimizin yer aldığı İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Alanya Gazipaşa Havalimanları yılı yüzde 8 artışla 93 milyon yolcuya hizmet vererek kapattı. Biz büyümenin 2018 yılında artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren havacılık sektöründe yaşattığı, tüm dünyada örnek gösterilen ciddi bir başarısı var. Havacılık sektörünün hızla toparlanarak ciddi bir ivmeyle büyümeye devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul 3. havalimanında yer alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor"

Stephen O'Donovan, ana pazarlarının Birleşik Krallık olduğunu belirterek, "Ancak Türkiye, çok kısa bir süre içinde grubumuzun en büyük ve en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki dönemde gerek farklı havalimanlarında hizmet vererek gerek havacılık sektöründeki yolcu artışına bağlı olarak gerekse mevzuatın izin vermesi halinde ATM, para transferi, geri alım garantisi (buy-back) gibi ürünlerimizi sunarak Türkiye'de havalimalarında büyümemizi devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de halihazırda 4 havalimanındaki 16 şubelerinde 150 kişi istihdam ettiklerini belirten O'Donovan, "Ana işimiz olan havalimanları dışında şehir merkezleri, caddeler ya da AVM'lerde şube açmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Ancak uluslararası uçuşlara hizmet veren yeni havalimanlarında fırsat olması halinde yer alabiliriz. İstanbul 3. havalimanında yer alma konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir." dedi.