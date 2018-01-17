Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 164,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 164,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,40 liradan, bin 82 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 100 liradan, 150 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 154 liradan, bin 58 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 78 liradan, 529 liradan alınan Yarım Ziynet 539 liradan ve 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satıldı.