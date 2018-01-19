Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin nedir, Bitcoin'de son durum ne, Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç para sorularının cevapları burada. Geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir düşüşle yatırımcılara hayal kırıklığı yaşatan Bitcoin, yeniden yüzleri güldürdü. Kısa sürede inanılmaz bir artış gösteren kriptopara piyasasıyla ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Ünlü stratejist Thomas Lee, 4 yıl içinde bir Bitcoin fiyatının 125 bin dolar olacağını, kriptopara piyasasının da bu yıl sonunda 1,2 trilyona ulaşacağını öne sürdü. Tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatı 18 Ocak akşam saat 18:45'de önceki güne göre yüzde 21,4 artışla 11.900 dolar civarında seyrediyor. Ripple fiyatı ise dün 1,30 doların altına indikten sonra bugün yüzde 73.62 artışla 1,7 dolara çıktı.

Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatı hafta sonundan itibaren Güney Kore ve Çin'den yasaklama haberleriyle 10 bin doların altına düşmüştü. Kriptopara piyasasının toplam değeri önceki gün 417 milyar dolara inerek son 1 ayın en düşük seviyesini görmüş, 18 Ocak itibariyle ise yüzde 40 artışla 590 milyar dolara yaklaşmış ve toparlanmaya başlamıştı. Thomas Lee bu hacmin yıl sonunda 1,2 trilyon dolar olmasını bekliyor.

WALL STREET'TE ÇILGIN BİTCOİN TAHMİNİ

New York, Wall Street'te fiyat hedefi açıklayan ilk üst düzey stratejistlerden olan Thomas Lee bir Bitcoin fiyatının 2022 yılında 125 bin dolar olacağını öne sürdü. Lee, böylelikle geçtiğimiz ekim ayında 25 bin dolar olarak yaptığı tahmini yüzde 400 arttırmış oldu. Ünlü stratejist ayrıca 125 bin dolar hedefinin gerçekleşebilmesi için Bitcoin'in 2018 yılında bazı güçlükleri aşması gerektiğini de belirtti.

Fundstrat Global Advisors raporuna değerlendirmede bulunan Thomas Lee, 2018 yılında kazanımların güçlü olacağını ancak 2017 yılının gerisinde kalacağını belirtti. 9 bin dolar fiyatının bitcoin için en düşük beklenti seviyesi olduğunun ve alıcıların bu seviyede agresif olması gerektiğinin de altı çizildi.

Thomas Lee'nin rapordaki çarpıcı tahminlerinden bazıları şöyle:

- Ethereum bu yıl sonu itibarıyla 1 bin dolar, Ethereum Classic 60 dolar ve NEO ise 225 dolar olacak.

- 2018 yılında yüksek arzlı tokenlerin hakimiyeti artacak fakat yatırımcılar alternatif koinlere dönerek Bitcoin'i geride bırakan düşük arzlı tokenlerden faydalanmak isteyebilir.

- Kripto piyasaya endüstriyel para akışı hızlanacak

- Teoride 21 milyon olan maksimum Bitcoin sayısına madenciler 2045 yılına dek erişemeyecek.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmî kuruluş, vb. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir.

BiTCOİN NASIL İŞLİYOR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir.

Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür.

Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.