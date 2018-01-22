Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla ithal etin önüne geçileceğine işaret ederek, “Birlik olarak daha az buzağı kaybı için çeşitli çalışma ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ülkemizde ithal ettiğimiz hayvandan daha fazla buzağı ölüyor. Bunları engelleyip, elde ettiğimiz et oranını artırmayı planlıyoruz. İşte o zaman et ithalatını önleme konusundaki amacımıza ulaşmış olacağız” dedi. Baydar, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın sahaya inip üreticinin yanında olmasının sektörde olumlu geri dönüşleri olduğunu, bundan dolayı 2017’de yaşanan birçok sıkıntının 2018’de yaşanmayacağına inandıklarını söyledi.