Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiren NG Kütahya Seramik, yeni bir fabrika için daha kolları sıvadı.

NG Kütahya Seramik’in söz konusu fabrikasının temelleri; 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra yaklaşık 250 milyon lira yatırımla atılmıştı. 20 Ocak Cumartesi günü yapılan açılışta NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fabrikanın hemen yanındaki araziye yeni bir fabrika daha yapacaklarının sözünü verdi. Türkiye’ye güvendiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini belirten Güral “2023 hedeflerine yürüyen ülkemizin sanayileşme yolundaki dev adımlarına katkı sağlamak üzere cumhuriyetimizin 100. yılında devreye girecek yeni bir fabrikanın daha sözünü Zat-ı Alinize veriyorum’’ dedi. Erdoğan’ın “Kütahya, bölgesinin 2023 hedeflerini omuzlayan bölge olacaktır” sözünden hareketle, şehrin bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Güral, yeni fabrika yatırımının bu hedefe hizmet edeceğini vurguladı. Güral “Açılışını yaptığımız fabrika ile şu anda 300 olan istihdam sayımızı nisan ayında devreye girecek yeni fırınlar ile 500’e çıkaracak ve toplam yatırım bedelini 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız” diye konuştu.