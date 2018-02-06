Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılın ilk ayında aylık enflasyon yüzde 1,02 olarak gerçekleşti ve yüzde 1,35 civarında olan beklentilerin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayı enflasyonu, tüketici fiyatlarında yüzde 1,02 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10,35’e geriledi. Enflasyon, geçen yılı yüzde 11,92 seviyesinden tamamlamıştı.

Ocak ayında gerek yüzde 14,47’ye varan ‘yeniden değerleme oranı’ sebebiyle vergi, harç, resmi evrak başta olmak üzere birçok hizmetin fiyatındaki artışın yanı sıra elektriğe gelen yüzde 8,8 zam, benzin fiyatlarındaki artış, köprü ve otoyol geçişlerine zam derken, enflasyonun yüksek çıkması beklentisi vardı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, kışlık alışverişi azaltınca fiyatlar daha önce aşağı çekildi ve indirimler yüzde 70’leri buldu ve ocak ayında korkulan olmadı.

Verilere göre zam şampiyonu, fiyatı yüzde 25,11 artan salatalık oldu. Bunu yüzde 25 ile köprü, yüzde 23,17 ile de otoban geçiş ücretleri izledi. Mevsim sebzelerinden karnabahar ise fiyatı en fazla ucuzlayan ürün oldu. İnternet ücreti ve giyim ürünleri ise en fazla ucuzlayanlar olarak sıralandı. Ana gruplar itibarıyla en fazla düşüş yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabıda görülürken, en fazla artışın yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleştiği görüldü.

Ocak ayında fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 11,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye olurken, en düşük artış ise yüzde 8,88 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesinde gerçekleşti.

Şili'den getirildi tanesi 10 lira

Kış aylarında olmamıza rağmen bazı tezgahlarda ‘yaz müjdecisi’ olarak bilinen erik de boy gösteriyor. Şili’den getirildiği belirtilen eriğin kilosu 600 liraya satılıyor. 60 tane erik, 1 kiloya karşılık gelirken, bir tanesi de 10 liraya satılmış oluyor. Mevsimi yaz olan çilek 12 lira, kavunun kilosu 10 lira, karpuz ve üzümün kilosu ise 5 ile 7,5 lira arasında satılıyor. Manavalar, “Eriği neredeyse tamamen hamileler için getiriyoruz. İçinde 3-5 tane bulunan paketler Şili’den geliyor. 1 aya kadar yerli ürünler çıkar ve fiyatlar hızla düşer.” dedi.

Tek hane kararlılığı için tedbir almaya devam

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarını artıracaklarını söyledi. Fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterdiklerini, Avrasya Tüneli geçişindeki KDV indiriminin bu desteği gösterdiğini söyleyen Şimşek, çekirdek enflasyonun da kademeli olarak azalacağını beklediklerini söyledi.