Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Ekonomi Bakanlığı Türkiye’nin uluslararası ticaretteki payını e-ihracat yoluyla artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi hâline getirmek amacıyla “E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandı. 2018-2020 dönemini kapsayan üç yıllık eylem planı ile mikro girişimcilerin ve kadınların e-ihracatçı olması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda yöresel ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin e-ihracat yoluyla satışına destek verilecek. E-ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla kadınlara özel eğitim programları verilecek. Esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak da Esnaf ve Sanatkarlar Şurası’nda “E-İhracat Komitesi” kurulacak. İşte E-İhracat Stratejisinde öne çıkanlar:

- Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak.

- E-ticaretin gelişmediği veya küreselleşmediği pazarlarda devlet güvencesi ve ikili ilişkilerin getirdiği avantajdan yararlanılarak girilmesi ve bu pazarlarda söz sahibi olunması için Türkiye posta idaresinin e-ihracatta aktif rol üstlenmesi sağlanacak. İlişkilerin geliştirileceği ülkelerin posta idareleri arasında iş birlikleri geliştirilecek.

- Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu kapsamda e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak. E-İhracatta geri gelen ürünlerin iade alınmasındaki idari yükler kaldırılacak ve uygulama süreçleri iyi ülke örnekleri incelenerek iyileştirilecek.

- E-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. Türk malı imajının dış pazarlarda korunması için gerekli mevzuat altyapısı oluşturulacak. E-İhracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.

- KOBİ’lerin pazara girişleri kolaylaştırılacak. Bu doğrultuda belirlenecek ülkelerdeki güçlü e-ticaret siteleriyle işbirlikleri geliştirilecek. Bu sitelerle yapılacak görüşmelerle Türk e-ihracatçıların üyelik maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

3. havalimanı lojistik üs olacak

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda 3. havalimanı vurgusu yapıldı. Önümüzdeki dönemde başta 3. havalimanı olmak üzere belirlenecek bölgelerin, bölgesel lojistik merkezler hâline getirileceği ifade edildi. Bu kapsamda 3. havalimanına ürünün toplanması, dağıtımı, gümrüklenmesi ve iadesi süreçlerini içeren bir merkez kurulacak. Bu merkezden sadece Türkiye’den yapılacak gönderiler değil, küresel veya bölgesel e-ticaret platformları üzerinden lojistik operasyonların yürütülmesi temin edilecek.