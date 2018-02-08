Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL yükseldi. Dün günü 3,78'li seviyelerden tamamlayan dolar/TL bugün 3,79'un üzerinde hareket ediyor. Euro/TL de 4,66 civarında işlem görüyor. TL'nin seyrinde ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda dolar, eurodaki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

Dolar endeksi 90.242 ile dün gördüğü iki haftanın zirvesi olan 90.40'a yakın seviyede bulunuyor. Euro 1,22-1,23 bandında hareket ederken, geçen ay gördüğü üç yılın zirvesi olan 1.2538 doların uzağında seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı vergi indirimlerinden beklenen ekonomide yükselişle birlikte, artan bütçe harcamaları, halihazırda güçlü olan ABD büyümesinin aşırı ısınmasına yol açabilir ve enflasyonu on yılda görülmeyen seviyelere yükseltebilir.

Bu endişelerle ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2.813'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü dört yılın zirvesi olan 2.885'e yaklaştı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 423,36 puanlık artışla 115 bin 993 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,28, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.

PİYASA TURU:



09:55 Borsa yükselişle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 115 bin 874'ten güne başladı.

09:15 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 115 bin 392-116 bin 515 aralığında işlem gördü ve kapanışta yüzde 0,10 yükselişle 115 bin 570'deydi.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 2,96 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 3,15 düştü.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ata Yatırım

"Endeks dün volatilitesi yüksek bir gün yaşamıştır. Endeksin yeni güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 116,000 seviyesine doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz 116,000 direnç noktasının üzerinde 116,500 direnç noktasını takip edeceğiz. Endekste yükselişlerin devam etmesi için 116,500 direnç noktasını kırması gerekmektedir. 116,500 direnç noktasının kırılması durumunda alımlar hızlanarak devam edecektir. Fakat 116,500 direnç noktasının altında kalması durumunda geri çekilmeler hızlanacaktır. Ayrıca Euro/Dolar paritesinde yaşanan geri çekilmelerden dolayı Dolar/TL'de yükselişler yaşanmaktadır. 3,81 seviyesini geçmediği sürece yükselişlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz."

Gedik Yatırım

"BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile belirsizliğin artış kaydetmesi, Küresel Korku Endeksi olarak da bilinen VIX Endeksi'nde gözlenen yükselişler genel olarak risk iştahını baskılayan gelişmeler olarak karşımıza çıkmakta. Endekste yaşanabilecek olası yükselişlerde gün içerisinde 116.500 kuvvetli bir direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. 116.500 direncinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda 117.750 ve 118.400 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise endeksin 115.400 seviyesinin altına gerilemesi destek seviyelerinin önemini artıracak bir gelişme olup, buna bağlı olarak 113.875; 112.800 ve 111.100 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün yurtiçinde sanayi üretim endeksi, Almanya'da ticaret rakamları, BoE faiz kararı, ABD'den ise oy hakkı olmayan FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek."

09:00 Altında neler oluyor?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yüzde 2,9'luk ücret artışına işaret ederek piyasalarda dolar pozitif hareketi başlatan ABD tarım dışı istihdam verisinden önce 1350 dolardan alıcı bulunan altının onsu bu sabah itibariyle 1309 dolara kadar düştü.

Son işlem yüzde 0,17 değer kaybıyla 1313,50 dolar/ons seviyesinde.

ABD tahvil faizleri ve dolardaki yükseliş altını baskılıyor.

08:50 Asya'da tablo pozitif ama Çin verisi moral bozdu

ABD'de Dow Jones'un yüzde 0,08 ve S&P500'ün yüzde 0,50'lik düşüşü Asya'ya negatif bir etki yapmamış gözüküyor.

Asya'da bu sabah Japon Nikkei225 endeksi yüzde 1,19 yükselirken Hong Kong Hang Seng yüzde 0,79 değer kazanıyor. Çin Şangay bileşik endeks ise yuandaki düşüşle yüzde 1,63 değer kaybederek 3255'te.

Çin'de ithalatın yüzde 39,6 artarken ihracatın yüzde 11,1 arttığına işaret eden Ocak ayı dış ticaret verisi yuana negatif yansıdı.

Ak Yatırım'ın veriye dair yorumu şöyle:

"Çin Ocak ayı ihracatı %11,1 (beklenti %9,6), ithalatı %36,9 (beklenti %4,5) artış gösterdi. Ocak ayında ithal edilen petrol miktarının (7 milyon ton) aylık olarak 1993 yılından bu yana en yüksek artışı göstermesi ithalattaki rekor artışın bir kısmını açıklıyor. Buna ilaveten yeni yıl tatili nedeniyle de ithalat rakamları yüksek çıkmış olabilir. Bu sonuçlar Aralık ayında 34 milyar dolar fazla veren dış ticaret dengesinin 20 milyar dolara gerilemesine yola açtı"

08:05 Dolarda sessiz yükseliş

Piyasaların tüm dikkati Cuma gününden beri hisse senedi piyasalarında çevrilmişken dolar sessiz sedasız yükseldi. Dün akşam Senato'nun 2 yıllık bütçe planında anlaşması da bu yükselişe ivme kattı.

İçeride dolar kuru 3,81'e yaklaşırken, Euro/Dolar 1,2250'nin altına indi.

Dolar/TL bu sabah 3,8087'yi test etti. Kur, 2 Şubat Cuma günü 3,73'ün altını test etmişken haftayı 3,7748'den tamamlamıştı. Dün akşam 23 Ocak'tan sonra ilk kez 3,80'i aştı.

Dolar Endeksi de 90'ı aştı ve bu sabah Asya'da 90,38'e kadar yükseldi.

2 Şubat'ta 1,2518'i gören Euro/Dolar 1,2247'ye kadar yükseldi. 4,70'i aşan Euro/TL de 4,6464'e kadar geri çekildi.

Döviz piyasasındaki fiyatlamada yüzde 2,80 üzerine yerleşme eğilimi gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve yılın başından bu yana Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) yönelik bekentilerle güçlü yükseliş gösteren euronun kar satışlarına bağlı zayıflaması belirleyici oluyor.

Salı günü Euro/Dolar alım-satım opsiyonlarındaki makas uzun zaman sonra satım lehine çevrilmişti.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin federal hükümetin yeniden “kapanmasını” önleyecek 2 yıllık bütçe planında anlaşması doları ayrıca destekledi.