Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi üretimi 2017’nin dördüncü çeyreğinde de, yüzde 7,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; geçen yılın aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Perakende satış hacmi de 2017 yılının aralık ayında, yüzde 0,8 arttı. Yıllık artış da yüzde 5,4 oldu. Gıda dışı sektörlerin değişimi incelendiğinde; aralıkta, önceki yılın aynı ayına göre bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 4,2, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 7,4 yükseldi.