Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2008 yılında Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilen, ilk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerini 2017’de tamamlayarak onayı alan Otokar, Teknik Veri Paketi incelemesi ve onay süreci devam eden projede, seri üretim için teklifini de 16 Kasım 2017’de vermişti. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın 55 yıllık tecrübesi ile kara sistemlerinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını, bu ligde dünya devleri ile rekabet edip başarı kazandığını söyledi.



30 ÜLKE KULLANIYOR

Tasarlayıp ürettikleri araçların 30’dan fazla ülkede başarıyla görev yaptığını ifade eden Görgüç “Teknolojimizi Altay’a uyarladık. Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Testler de başarıyla tamamlandı. Otokar mühendisinin ve işçisinin en büyük gururu olan Altay tankının seri üretimi için yüzde 100 Türk sermayeli, yabancı ortağı olmayan, millî nitelikte tek aday firma olarak göreve hazırız.” dedi.