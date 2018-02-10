Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 564,80 tonluk altın rezervi ile dünya altın rezervi ülke sıralamasına 10’uncu sıradan giriş yaparak, Hindistan’ın önüne geçti. IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç, sıralamanın birinciliği ise 8 bin 133 ton altın rezervine sahip ABD’nin olurken, ikinci sırada 3 bin 373 ton ile Almanya, üçüncü sırada 2 bin 451 ton ile İtalya, dördüncü sırada 2 bin 436 ton ile Fransa yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası önce eylem planı kararı verdi ve dâhili işlemlerle rezerv artışı sağladı. Buna ilave olarak Merkez Bankasının verdiği karar ile ‘Altın Günleri’ düzenlemeye başlayan bankalara her gün bir yenisi eklendi. Artan teşvikle birlikte, 2011 yılının eylül ayında 116,1 ton olan altın rezervleri, 2018 şubat itibarıyla 564,8 ton olarak kayıtlara geçti ve yıllardır 15’inci olan Türkiye 10’uncu sıraya yükselmiş oldu.