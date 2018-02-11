Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüzde 20’ye varan faizlerle yatırım ve istihdam olmaz” sözleri üzerine kredi seferberliği başlattı. Kredi musluklarını sonuna kadar açan bankalar faizlerde yüzde 100’e varan oranlarda indirime giderken, 60 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Bu alanda en büyük adım ise tarım ve hayvancılığın en büyük destekçisi olan Ziraat Bankası’ndan geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliğine giden Ziraat, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve lisanslı depo yatırımlarına 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında hayvansal ve bitkisel üretim kalemlerinde indirim yapacak.



HEM YATIRIM HEM İŞLETME İÇİN

Örneğin, sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiricilerine kredi üst limiti 12,5 milyon lira olmak üzere alacakları 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu oran 100 bin lira ile 750 bin lira arasındaki kredilerde yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50, 750 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 50, 5 milyon lira ve 12,5 milyon lira arasındaki kredilerde yüzde 50 ve yüzde 25 olarak belirlendi. Yaygın hayvansal üretimde de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek. Damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde alınacak kredilerde de değişen oranlarda faiz indirimi sağlanacak. Su ürünleri sektöründe de üst limiti 5 milyon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi verilecek. 100 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerin faizlerinde de yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50 indirim uygulanacak.



TARIMA DA İNDİRİM VAR

Bitkisel üretimde de kontrollü örtüaltı tarım yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döneminde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 indirim yapılacak. Yaygın bitkisel üretim için kullanılan 250 bin liraya kadar kredi için de faizlere yüzde 50, 250 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler için de yüzde 25 indirim uygulanacak. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için 10 milyon liraya kadar, bunların kullanımı için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanabilecek. Ayrıca, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, modern sulama, arazi alımı, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar da kredi faizi indirimi yoluyla desteklenecek.

HALKBANK'TAN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DESTEK

İşletmelere yönelik desteklerini artıran Halkbank da “KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi” kapsamında, istihdam edilecek personel sayısına göre firmalara destek veriyor. Destek kapsamında 60 ay vade imkânının yanı sıra yeni istihdam edilen çalışanın 1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası’nı da hediye ediyor. Halkbank, eleman.net ile gerçekleştirdiği iş birliği ile KOBİ’lere yüzde 30 indirimli eleman ilanı fırsatı da sunuyor.

FAKIBABA: HERKESE KOYUN VERMİYORUZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili olarak, “Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de ‘Herkese koyun verelim’ değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok” dedi.Proje ile et ithalatının önüne geçmek istediklerini dile getiren Fakıbaba şunları kaydetti: “Köye geri dönüş desteği olarak verilecek 300 koyun projenin bir başlangıcı. Et ithalinin nedeni, anaç yetiştirilmemesidir. 500 bin anaç koyun diyoruz. Bu sayı 5 yıl sonra ez az 5 milyon olacak. Bu sene özellikle büyükbaşlarda düve, küçük başlarda da anaç koyun teşviklerimiz olacak.”