14 dental malzeme üreticisi, Dubai’de düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı’na damga vurdu. Öncü Dental bünyesindeki Dentac markası, 8 farklı ülkede faaliyet gösteren şirketle ihracat için ön anlaşma imzaladı. Dentac CEO’su Erkan Uçar, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak için ter döktüklerini belirterek “Asıl amacımız ülkemizin cari açığının daha hızlı kapanmasına katkı yapmak. Ülkemizin 2023 ihracat hedefine ulaşması için her sektörün elini taşın altına koyması gerekiyor. Dental malzeme sektörü geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedef en az yüzde 10 artış olmalı” dedi.
Türk ilacı ihracatı Dubai ile artacak
11.02.2018 - 03:00 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapatan ilaç, medikal ve dental sektörleri, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak için gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Etiketler : ilaç,
542780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542780.aspx
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