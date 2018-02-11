Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 dental malzeme üreticisi, Dubai’de düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı’na damga vurdu. Öncü Dental bünyesindeki Dentac markası, 8 farklı ülkede faaliyet gösteren şirketle ihracat için ön anlaşma imzaladı. Dentac CEO’su Erkan Uçar, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak için ter döktüklerini belirterek “Asıl amacımız ülkemizin cari açığının daha hızlı kapanmasına katkı yapmak. Ülkemizin 2023 ihracat hedefine ulaşması için her sektörün elini taşın altına koyması gerekiyor. Dental malzeme sektörü geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedef en az yüzde 10 artış olmalı” dedi.