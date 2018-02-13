Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle; 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin en büyük ve zorlu AR-GE projesi olan MMU Projesi; düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, sensör füzyonu gibi teknolojileri barındıracak. Bunun için binlerle ifade edilen mühendise ihtiyaç duyuluyor. TAI, hem içeride hem de dışarıda teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara, mevcut işlerini aksatmayacak şekilde bir model önerdi. 2 yıl sürmesi planlanan iş birliği kapsamında, firmalarda çalışan, alanında özel bilgiye sahip mühendisler, ihtiyaç duyulan takımlara dahil edilecek. Bu kişilerin tüm zamanlarını projeye ayırması gerekmeyecek. Haftanın belirlenecek günlerinde çalışmaları mümkün olacak. Böylece mühendisler hem kendi firmalarındaki çalışmalarını yürütecek, hem de MMU Projesi’ne katkı verecek.