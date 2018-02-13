Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin dev projeleri arasında şühpesiz otoyolların da ayrı bir yeri var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergâhında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında birçok çalışma devam ediyor. Şehirleri birbirine konforlu şekilde bağlayan, mesafeleri kısaltan ve kaza oranlarını önemli ölçüde düşüren otoyollar, ekolojik sistem düşünülerek yapılıyor. Hayvanların geçiş yolunu ikiye ayıran bu otobanlar üzerinde, ekolojik köprülerin sayısıda da hızla artacak. Bunun bir örneği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Avrupa Yakası çıkışından 2 kilometre ileride bulunuyor. Çelik menfezlerle birlikte ekolojik köprülerin tasarım, üretim ve uygulamalarını yapan ViaCon Türkiye, bu köprüye imzasını atmış. Genel Müdür Onur Başar “4+4 şeritli otoyol üzerine inşa edilen bu köprünün en dar noktası, 40 metre genişliğinde... 9 metre yükseliğindeki köprünün kenarlarını da koruma şeritleriyle kapattık. Bölgede yaşayan hayvanlar bu güzergâhı kullanmaya başladı. Yolun iki tarafını birbirine bağlayan ve tabiata uygun bitki örtüsü ile kaplı olan ekolojik köprüler, canlılar için güvenli bir geçiş imkânı sağlıyor. Yapılan araştırmalar, ekolojik köprülerin, tabii yaşamın devamında oldukça olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Avrupa’da bu oldukça yaygın. Şimdi bizde de yaygınlaşacak. Devam eden projeler üzerinde yaklaşık 30 ekolojik köprü daha yapacağız, bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa’da çalışmalarını sürdüren ViaCon, Türkiye pazarına 2014’te girdi. Onur Başar “ViaCon, Türkiye’yi stratejik bir üs olarak seçti. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Uzak Doğu pazarlarına buradan açılacağız. Sektörümüzde, küresel anlamda 250 milyar dolarlık bir iş potansiyeli bulunuyor. Bunun yüzde 1’ini almamız imkânsız değil. Sakarya’daki fabrikamızda hızla büyüyoruz. Bugün 30 milyon TL olan ciromuzu, kısa sürede 100 milyon avroya çıkaracağız. Aldığımız işlere bakarak bunu rahatlıkla söyleyebilirz” diye konuştu.