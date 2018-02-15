Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan terör olayları, darbe girişimi ve güney sınırımızdaki ateş hattı sebebiyle gerileyen turizm sektöründe bu yıl tam anlamıyla ‘patlama’ bekleniyor. Rezervasyonlar, 2017’de yüzde 87 artan Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını gösterirken, Avrupalı turistlerin rezervasyonlarında da yüzde 70’e varan artışlar dikkat çekti. Bu artışları, dünyanın en büyük şirketlerinden olan ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye turist getiren şirketler açıkladı. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye’nin giderek güçlenen turizm potansiyeline dikkat çekerek “Artış bu şekilde devam ederkeN 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları elde etmek gayet mümkün. Hatta 4 milyon Alman turiste ulaşılabilir” dedi.



İNGİLTERE’DEN ARTIŞ YÜZDE 69

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen ‘’Almanya’dan Türkiye’ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim.” derken, önümüzdeki aylarda daha da yükseliş beklediğine vurgu yaptı. Şirket sadece Antalya’ya yapılacak seferlerdeki yolcu kapasitelerini 100 bin kişi artırma kararı da aldı.

Almanya’da Thomas Cook bünyesinde faaliyet gösteren Oger Tours da bu yaz için 2015 yılı seviyelerine ulaşıldığını ifade etti. Şirketin yöneticisi, “Bu yaz tüm destinasyonlar içinde Türkiye’nin üstünlüğü göze çarpıyor” ifadesini kullandı.

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin aralık sonunda yayımladığı “2018’de Seyahat Trendleri” adlı raporunda, Türkiye’nin yeniden tatilcilerin gözde tercihi olduğu, yaz dönemi için rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiği belirtildi.

Avusturya’dan yüzde 200 artış

Bu yaz tatilini Türkiye’de yapmak isteyen Avusturyalı turistlerin sayısı da yüzde 200 artış gösteriyor. Ülkenin en büyük seyahat acentesi TUI’nin Sözcüsü Kathrin Limpel, Türkiye’ye ilginin geçen yıla göre 2 katın üstünde arttığına dikkati çekti ve “Türkiye ile ilgili hep olumsuz haberler yapıldı. Bu da turist sayısında ciddi düşüş getirdi. Bu yıl tekrar normalE dönülüyor.” dedi. Hollanda’nın en büyük şirketlerinden D-Reizen de Türkiye rezervasyonlarının yüzde 38 arttığına işaret etti.

Yabancı ziyaretçide zirve Rusların

Türkiye’ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu. Verilere göre geçen yıl sınır kapılarından Türkiye’ye 4 milyon 702 bin 482 Rus vatandaşı giriş yaptı. Yabancı ziyaretçi sayısında Rusları, 3 milyon 519 bin 206 ile Almanlar 2. sıradan takip ederken, İranlılar 2 milyon 497 bin 812 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, Ukrayna, Irak, Hollanda ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.

Booking’den dönüş sinyali

Açılan dava sonucu Türkiye’deki faaliyetleri geçen yıl durdurulan online rezervasyon portalı Booking, geri dönüş için ilk işaretini verdi. Şirket, kariyer sitesi Linkedin’de Türkiye için müşteri temsilcisi aradığını duyurdu. İlanı 5 gün içerisinde 3 bin 500 kişi

inceledi.

İNGİLTERE: Türkiye yeniden yükseliyor

ingiltere’de yayınlanan raporda Türkiye’nin 2018 için öne çıkan 12 destinasyon arasında yer aldığını belirterek “Türkiye zorlu yılların ardından güzel tesisleriyle yeniden yükseliyor” ifadesi kullanıldı.