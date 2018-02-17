Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te yapımı tamamlanan Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR İl Müdürlükleri binalarını hizmete açmak üzere kente gelen Bakan Eroğlu, TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne gelişinde vatandaşında yoğun ilgi gösterdiği Bakan Sarıeroğlu’na maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin eşleri istihdam noktasında yardım istedi.

Bakan Julide Sarıeroğlu, "Soma’da büyük bir kaza yaşadık ve 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişti. İstihdam konusunda bir dizi sıkıntılar vardı. Ermenek ve Soma’daki ailelerin istihdam hakkı vardı ve kanunda bir tarih kısıtı vardı. Daha önce bir yönetmelik var, özellikle Zonguldak’ta yönetmelik gereği hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden birer istihdam sağlanmış. Bu 2004 yılından önce olmuş. İstihdam hakkında 2003-2014 yılları arasında eksik kalan istihdam hakkını verelim istedik. Bu mecliste görüşülüyor" dedi.

"Bir çılgınlık yaptık"

Açılışta da taşeronla ilgili konuşan Bakan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı olarak bir çılgınlık yaptıklarını söyleyerek, "Taşeron tanımı gereği geçmişten beri yapılan uygulama neyse bunu aynen uyguladığımızı merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum kuruluşlarında taşeron tanımına giren hiçbir kardeşimizin kapsam dışında kalmadığını tamamının kadroya geçtiğini özellikle ifade ediyorum. Biz bir çılgınlık yaptık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları ortasında ortaya koyduğumuz iddialar vardı, personel yönetimi ile ilgili olarak. Şuanda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık" dedi.

"İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz"

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığını da kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Esnafımıza 'bir senden bir benden' diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz. Bir ay esnafımızın ödeyeceği yeni modele geçeceğiz" diyerek yeni reform paketlerinden bahsetti.

"Gençlere özel sektöre işe girin çağrısı"

Geleceğin mesleği olan bilişim konusunda gençlere de çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Afrin’de nasıl mücadele veriyoruz kendi İHA’mız, silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Kamuda çalışma gibi hedef belirlemiş genç kardeşlerimize de buradan sesleniyor; herkes kamuda çalışmak istiyor olabilir şuan Türkiye topyekun mücadele veriyor. Bizim tüm fabrika ve tüm işyerlerimizde genç kardeşlerimize iş gücüne, kadınlarımızın sinerjisine ihtiyacımız var. Mühendis, muhasebe ve insan kaynakların, işçi olarak her alanda çalışacak gençlerimizde iş gücüne ihtiyacımız var. Bir mesleksizlik bir de iş beğenmeye sorununu yıkabilirsek, Cumhurbaşkanımızın dediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, özellikle savunma sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. Türkiye'de olanlar iş arayan kardeşlerimizin de bu seferberliği özel sektörde işe girme konusunda katkı ve destek sağladıklarını önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Sarıeroğlu, konuşmasının sonunda ülke genelinde kurum il müdürlüklerine isim verme uygulamalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Ama şehidimizin vasiyeti hepimizin gönlüne işlenmiş durumda. Karabük Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet verecek" diyerek, binaya Afrin şehidinin adını verdiğini açıkladı.

BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM İSTEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Karabük ziyareti kapsamında KARDEMİR fabrikalarını ziyaret ederek işçilerle birlikte yemek yiyerek, yönetimde yeni istihdam noktasında bin kişilik daha alım yapılmasını talep etti.



Bir dizi ziyaret ve açılışlar için öğle saatlerinde Karabük’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ.’yi ziyaret etti.KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu üyesi Kamil Güleç ve Genel Müdür Ercüment Ünal tarafından karşılanan Bakan Sarıeroğlu’na TBMM eski Başkanı Mehemt Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve diğer il protokol üyeleri eşlik etti.

KARDEMİR Genel Müdürü Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Öz’den fabrika hakkında brifing alan Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılında en az bin kişilik yeni istihdam yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihdam seferliğinde 419 kalifiye elemanı istihdam ettiklerini söyleyerek, “ Cumhurbaşkanımızın talimatı başımız üstüne. İthal edilen çeliğin önünü kapatacak karalar alınarak yerli üretim destekleyeceği tedbirler alınırsa bu çerçevede izim üzerime düşen istihdam da yerine getirilecektir” dedi.

Bakan Sarıeroğlu ve beraberindekiler daha sonra KARDEMİR yemekhanesine geçti. Burada işçiler gibi sıraya girerek yemek alan Bakan daha sonra işçilerin masasına oturarak onlarla birlikte yemek yedi.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının kongresine de katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok önemli süreçlerden geçtiğini söyledi.Bakan Sarıeroğlu, “Bir yandan içerden ve dışarda mücadelemiz devam ediyor. Diğer taraftan ise ekonomimizle ilgili atılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan ülkemiz ile ilgili hayallerimiz var ve bu hayallerimize ulaşmayla ilgili planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzde 2019’da hayati öneme sahip ülkemiz açısından ve Müslüman alemi açısında önemli çok önemli bir süreç var. Bölgemiz ateş çemberi sadece Suriye’de yaşananlar değil, şuan her yerde bir hareketlilik söz konusu. Suriye’de bir operasyon içeresindeyiz. Akdeniz’de Ege’de bunu fırsat bilenler başka emellerini hayata geçirmek için harekete geçiyorlar. Biz Afrin’de de oluruz, egedekilerinde üstesinden geliriz” dedi.