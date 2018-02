Türkiye Gazetesi

420 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO), organ seçimlerini yapmaya hazırlanıyor. Adaylar arasındaki çekişme komite seçimlerinde başlayacak. Komite seçimlerinin tarihi ise 9 Nisan olarak belirlendi. İki dönemdir Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD ) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Yusuf Gecü de İTO seçimlerinde 38. Hazır Giyim Komitesinden adaylığını resmen açıkladı. Gazetemize konuşan Yusuf Gecü, 215 ülkeye tekstil ve hazır giyim ihracatı yapılan Merter’in İTO’da yeterince temsil edilmediğini belirterek “Yaklaşık 8 ay önce rahmetli Başkanımız İbrahim Çağlar ile görüşmemiz esnasında bu sorunu dile getirmiştik. Kendileri de bir dahaki dönem muhakkak adaylığı düşünmem noktasında görüş beyan etmişlerdi. Biz de adaylığımızı açıkladık. Ciddi bir teveccüh gördük. Merter’in ve Türk tekstil sektörünün hak ettiği değere kavuşması için şu an sahadayız” dedi.



İHRACATIN DÖRTTE BİRİ MERTER’DEN

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracatında 2017 yılı itibariyle 29 milyar doları yakaladığı ve bu tutarın dörtte birinin Merter’den yapıldığı bilgisini veren Gecü “Bu alandaki ithalatımızın da 12-13 milyar dolar olduğunu düşünürsek, yani demek ki, her sene tekstilden ülkemize 15-16 milyar dolar civarında net döviz girdisi sağlanıyor. Bu işin en büyük pastası da Merter’den çıkıyor. Çünkü Türkiye’nin neresinde tekstil ile ilgili bir fabrika bulunuyorsa muhakkak onun Merter’de işletmeleri vardır” diye konuştu. 40 yıllık bir tekstil tecrübesine sahip olduklarını ifade eden Gecü, sektörün sorunlarını çok iyi bildiklerini, İTO Meclisine girdikleri zaman konuya dair çözüm önerilerini ilk ağızdan yetkililere ileteceklerini söyledi. Gecü, kurdukları komitede tekstil faaliyetinin yürütüldüğü her bölgenin temsil edildiğini dile getirerek “Komitemizi çok geniş tuttuk. Merter bu işin moda başkenti olacak. Türk tekstilin kümelendiği bölgeleri de güçlü kılacağız” diye konuştu.



TEKSTİLCİ YÜKSEK FAİZDEN DERTLİ

Yusuf Gecü, tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaşılan sorunlara da dikkat çekti. Özellikle finansmana erişimde sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Gecü, yüksek faizlerden dolayı çok ciddi şikâyetler aldıklarına değindi. Bankaların çok kâr edemeyeceklerini düşündükleri için tekstilcilere ikinci sınıf vatandaş gözüyle baktıklarını aktaran Gecü, seçilmeleri hâlinde yapacakları çalışmalara dair, şunları paylaştı: “Tekstil, Türkiye için olmazsa olmaz. Finansmana erişimin önünü açacak, sektörün devlet teşviklerinden hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Zaten son günlerde şirket kurulumunun kolaylaşması gibi önemli adımlar atıldı. Hükûmetimiz bu konuda ciddi destek veriyor. Ülke ekonomimizin büyümesi için ihracat yapmamız lazım. Şu anda en kolay ihracat yaptığımız sektör tekstildir. Çünkü Türk tekstili dünya pazarında çok iyi biliniyor. Büyük organizasyonlara imza atıp, alım heyetlerini Türkiye’ye getirmek istiyoruz.”

GÜNDE 10 MİLYON ADET SATIŞ

Türk tekstil ve hazır giyiminde önemli bir yer tutan Merter’in üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Yusuf Gecü, yurtdışına satılan malların yüzde 80’inin buradan temin edildiğini söyledi. Merter’de günde 3 bin adet yeni tasarıma sahip model üretimi yapıldığını anlatan Gecü “Günlük ürün satışı ise 10 milyonu geçiyor. Merter’in müşteri yelpazesi çok geniş. Amerika, Arap yarımadası, Türki cumhuriyetler ve Afrika’dan alıcı firmalar geliyor” dedi. Dünyada en hızlı üretiminin Merter’de yapıldığını ifade eden Gecü “Avrupa’dan bir müşteri siparişini verdikten sonra 1 hafta tatilini yapıp, dönüşte de malını alıp gidebilir” diye konuştu.

MADE IN TURKEY HASTALIĞI VAR

Yusuf Gecü, Türk tekstil ürünlerinin İran ve Kırgızistan gibi ülkelerde taklit edilerek piyasaya sürüldüğüne de dikkat çekti. Türk malları kalite algısının çok yüksek olduğunu belirten Gecü, şöyle devam etti: “Merter’e yıllardır gelen İranlı müşteriler var. Burada görüp İran’da imalata başlıyorlar. En çok hangi firmamızın ürünü tercih ediliyorsa, buna bakıp ülkelerinde o isimle Made in Turkey markası vurarak satış yapıyorlar. Çünkü bütün Arap ülkelerinde ciddi derecede Made in Turkey hastalığı var. Dünyanın her tarafında Türk tekstil ürünleri için ‘Çin kadar kalitesiz değil ama Avrupa ülkelerindeki kadar da pahalı değil’ diyorlar.”