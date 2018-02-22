Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Külliye'de gerçekleşen Çiftçiler Buluşması'nda açıkladığı teşvik ve destekler sektörde doping etkisi oluşturdu. Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden olan mazota verilecek devlet desteğiyle tarım ürünlerinde maliyetlerin düşmesi vatandaşın da yüzünü güldürecek. "Üretimde maliyet düşerse çiftçi bunu ürüne yansıtır" diyen tarım sektörünün önde gelen oyuncuları, aracı maliyetlerinin ortadan kalkması halinde raflarda yüzde 20'ye varan oranlarda indirim olacağını vurguladı. Besicilere verilecek olan 300 koyun projesiyle, önümüzdeki iki yılda et ithalatının önüne geçileceğini anlatan sektör temsilcileri, et fiyatlarının yüzde 10 oranında düşeceğini kaydetti.

FİYATLAR YÜZDE YİRMİ GERİLEYECEK

Teşvik paketini 'Kırsal dönüşüm' olarak yorumlayan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, üretimde en büyük girdi maliyetinin mazottan kaynaklandığını belirterek, desteğin tam sağlanması halinde fiyatların ortalama yüzde 20 gerileyeceğini vurguladı. Raflardaki fiyatın çiftçiden kaynaklanmadığına dikkat çeken Demirtaş, aracı maliyetlerinin düşmesi halinde bu indirimin raflara yansıyacağına dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar da, mazot desteğinden sadece Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanların yararlandığını belirterek, "9 milyon hektar tarımsal alan bu kapsama girmiyor. Bu konuda da bir çalışma yapılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Sabah