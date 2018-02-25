Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlü, Bakanlık olarak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulmasına ve kuruluşu tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine özel önem verdiklerine dikkati çekti. Özlü, teknoparkların 56’sında Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sürdürüldüğünü anlatarak, İZÜ ve diğer 15 teknoparkta ise yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini anlattı. Hükümetin teknokentlere Ar-Ge, vergi ve SGK teşvikleri gibi önemli destekler sunduğunu hatırlatan Özlü, teknokentler aracılığıyla 37 bin 740’ı Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. Bakan Özlü, teknokentler sayesinde projelerin somut çıktılara dönüştürüleceğini, katma değeri yüksek, yerli, milli ürünlerinin sayısı ve çeşidinin daha da artacağını vurgulayarak, “Staj yapacak öğrenciler için de teknoparklar önemli bir alternatif sunuyor. Bu şekilde gençlerimiz mezuniyetten önce bilinçli ve araştırma odaklı, ne istediğini bilen bakış açısıyla sektöre adım atabilecek” değerlendirmesinde bulundu.