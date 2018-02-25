Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, cirosunu yüzde 9 artışla 1,79 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin ihracatı ise 149 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler, faaliyet sürdürdüğümüz alanlarda da kendini gösterdi. Otobüs segmentinde liderliğini sürdüren Otokar, savunma sanayisinde önemli adımlar attığı başarılı bir yılı geride bıraktı” dedi. Bu arada Otokar, geçen yıl yurt içinde ve dışında 433 zırhı araç satışı gerçekleştirdi. Şirketin savunma sanayisindeki 30 binden fazla ürünü, Türkiye’nin yanı sıra 30’dan fazla ülkede aktif kullanılıyor.