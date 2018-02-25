Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından, Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde "Riyad Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi"nde gerçekleştirilen AFED 2018 törenle açıldı.

Açılış törenine, Suudi Arabistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Abdullah Suvvahe, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır El-Gafis ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan'ın yanı sıra Türkiye'den Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Suudi Arabistanlı bakan ve üst düzey yetkililer, fuara "şeref konuğu" olarak katılan Türk firmalarının yer aldığı bölümü ziyaret ederek Müsteşar Demir'den bilgi aldı.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" çerçevesinde yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle düzenlenen AFED 2018, bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla planlandı.

Bu kapsamda "şeref konuğu" olarak davet edilen Türkiye'den fuara ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, OTOKAR, ASPİLSAN, C2TECH, DESAN Tersanesi, Öztek Tekstil, ROKETSAN, STM, TÜBİTAK BİLGEM, OSSA, METEKSAN, Ema Sistem, ADİK Tersanesi, MKEK, MIA Teknoloji, MENSAN, Manas Savunma, Global Fors, Katmerciler, Aksa Runflat ve Milsoft firmaları katılıyor.

"Üretimimiz Gücümüzdür" sloganıyla düzenlenen AFED 2018, 3 Mart'a kadar devam edecek.