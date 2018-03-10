Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez ofisi Londra’da bulunan şirketin, bütün yazılım ve geliştirme operasyonları Türkiye’deki ekip ile yürütülüyor. Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna “Kanıt Temelli Tarama Teknolojisi ile büyük kurumların web güvenliği sorununu çözüyoruz. Pazar payımızı Amerika ve Avrupa’da büyüteceğiz” dedi.