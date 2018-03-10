Merkez ofisi Londra’da bulunan şirketin, bütün yazılım ve geliştirme operasyonları Türkiye’deki ekip ile yürütülüyor. Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna “Kanıt Temelli Tarama Teknolojisi ile büyük kurumların web güvenliği sorununu çözüyoruz. Pazar payımızı Amerika ve Avrupa’da büyüteceğiz” dedi.
Türk hacker’larına 40 milyon dolar
10.03.2018 - 03:32 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk hackerlerinin geliştirdiği siber güvenlik yazılımı Netsparker, 40 milyon dolarlık yatırım aldı.
Etiketler : hacker,türk hacker,
549260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549260.aspx
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