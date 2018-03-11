Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, reformlara hız verdiği çalışma hayatıyla ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, belli şartlar dâhilinde hükümlü çalışanların da kadroya geçeceğini açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile, Malatya’da temaslarda bulundu. Belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Bakan Sarıeroğlu “Buradan ilk defa açıklıyorum. Taşeronla ilgili 2 Nisan’a kadar sürecimiz devam edecek. 2 Nisan’dan sonra, eski hükümlülerin kadroya geçişiyle ilgili adım atacağız. Terörle bağlantılı olmamak kaydıyla, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları da asla kabul etmeyeceğiz. Bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan’dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.



‘SORU’ UYARISI

Taşeron işçilerle ilgili devam eden sürece de değinen Bakan Sarıeroğlu, “İşin titizlikle yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve İçişleri bakanlıkları teyakkuz hâlinde. Maalesef şimdi bazı yerlerden duyuyoruz, bize gelen büyük şikâyetler olmadı, ama bazı medya kuruluşlarında yer almış, ‘Farklı sorular soruluyor’ diye... Bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında işiniz dışında hiçbir soru sorulmaması gerekiyor. Eğer olursa, ben taşerondaki kardeşlerime de sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır” diye konuştu.

Belediyeler de hizmet yarışında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı’nın temel atma törenine katıldı. Bakan Sarıeroğlu, yaptıkları yatırımlara belediyelerin de aynı hızla destek veriyor olmasının, etki alanını genişlettiğini belirtti. Zeytin Dalı Harekâtı’nın, kentlerin geleceğinin biçimlendirilmesi için yapılan planlamalarda büyük payının olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci ise, Türkiye’de huzur içinde yaşamak için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.