Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Türklerin yurt dışı alışverişlerinde yüzde 18’lik düşüş, yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısında ise yüzde 17’lik artış görüldü. 2016’da 8 milyon 62 bin kişi yurt dışına çıkarken, 2017’de bu sayı 9 milyon 440 bini aştı. Önceki yıl 138 milyon avro olan tax free alışverişleri ise, geçen yıl, artan yurt dışı çıkışlara rağmen 113 milyon avroya geriledi. Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş “Türk vatandaşları artık yurt dışına, öncelikle alışveriş için değil, kültür, gastronomi, gezme görme gibi, turistik amaçla seyahat ediyorlar. Harcamaların azalmasının altında yatan önemli bir sebep, avronun aşırı değerlenmesi... Ayrıca artık Türkiye’de, aranan hemen her ürün ve dünya markası kolayca bulunuyor. Türkiye’de tadilat, değiştirme, taksit gibi imkânlar da daha cazip. Bu sebeplerle dışarıda alışveriş azalıyor” dedi.