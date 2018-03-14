Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na (DIMDEX 2018) çıkarma yapan Türk firmaları Katar ordusunu Türk gemi ve zırhlılarıyla donatacak anlaşmalara imza koydu. Türkiye’nin 33 firma ile katıldığı fuarda Anadolu Tersanesi iki silahlı savaş eğitim gemisi için el sıkışırken, BMC tek kalemde 85 zırhlı araç satışı gerçekleştirdi. Anadolu Tersanesi sözleşme kapsamında Katar’a ilk gemiyi 30 ay içerisinde teslim edilecek. İkinci geminin teslimatı ise ilk teslimattan sonraki alt ay içerisinde gerçekleştirilecek. Gemiler eğitim faaliyetlerinin yanı sıra petrol botu gibi görevler de üstlenebilecek. Ayrıca büyük bir helikopterin inebileceği platformu olacak. Gemilerde 72 deniz kuvvetleri öğrencisinin veya personelinin eğitim görebileceğini belirten Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, “Sınıfları, eğitim alanları, ikinci köprü üstüyle tamamen eğitim için hazırlanmış, silah ve sensörlerle donatılmış iki gemi teslim edilecek. Söz konusu gemiler, Katar’ın şu anda en çok ihtiyacı olan kalemlerden bir tanesi. Çünkü deniz kuvvetlerinde personel bulmakta, yetiştirmekte, eğitmekte zorlanıyorlar” dedi.

Türkiye’nin kendi savaş gemisini dizayn ve inşa edebilen 10 ülkeden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ürkmez şunları kaydetti: “Savaş gemisi satmak kolay bir iş değil. Uzun süreli bir çalışma istiyor. Katar Deniz Kuvvetleri delegasyonları yıllarca tersanemize gelip gitti, yaptığımız ürünlere baktı. Anadolu Tersanesi’ne bir güvenleri oluştu. 5 sene önce çıkarma gemisi diye başladığımız proje acil ihtiyaç doğrultusunda eğitim gemisine dönüştü. Kontrat bütün detaylarıyla tamamlandı, imzalandı, artık yürürlüğe giriyor. Hemen inşasına başlayacağız. Bundan sonra projeler var. Büyük, daha kuvvetli bir yapıyla çalışmak istedikleri için yeni projeleri de TAIS ile beraber takip ediyoruz. Takibimizde olan 2-3 önemli proje var. Şu anda teknik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu sene içinde onları da bitireceğiz.”

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Katar ordusuna 50 Kirpi, 35 Amazon araç teslim edeceklerini belirterek, “Türkiye için ihracat önemli. Araçlarımızı daha önce de Türkmenistan ve Tunus ordusuna satmıştık. Çeşitli dünya ordularından çok talep var ama artan ihtiyaçlarından dolayı 2018’in bütün üretimini Türk Silahlı Kuvvetleri kapatmış durumda. Hatta yetiştiremiyoruz, çok talep var. 2019’da planladığımız şey, neredeyse üretimin yüzde 40’ını ihraç etmek” diye konuştu.

Teröriste sığınağı “DAR” edecek

STM firması tarafından geliştirien Duvar Arkası Radar “DAR” Katar’da görücüye çıktı. Uzaktan kontrol kabiliyetine kavuşan DAR bina içindeki arka arkaya duvarları tespit edebiliyor. DAR gelişmiş sinyal işleme teknikleri yardımıyla iç duvarların ve oda yapısını belirlerken hedeflerin konumları ve sayıları da öğrenilebiliyor.