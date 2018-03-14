Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün kaç lira oldu? 14 Mart güncel döviz fiyatları ve tarihi rekor kıran euro bugün ne kadar oldu gibi soruların cevaplarını detaylı olarak bu haberde hazırladık. ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi.



DOLAR NE KADAR, EURO KAÇ LİRA (14 MART GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI)



Dolar karşısında güçlenen euro, lira karşısında da 4.8047'ye kadar tırmanarak yeni rekor düzeyi test ederken, ABD para birimi de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 3.8740 liraya kadar yükseldi ve yeni güne 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.



Dolar kritik seviyeyi aştı! Son Dakika Dolar Euro Fiyatları Son dakika dolar fiyatları haberimizde. Peki dolar ne kadar oldu, euro kaç lira? Dolar 3.85 i aşarak 18 Aralık'tan beri en yüksek seviyeye çıktı, euro ise 4.7522 ile tarihi zirveye yükseldi.



KAPALIÇARŞI'DA DÖVİZ, DOLAR VE EURO



Kapalıçarşı'da 3,8640 liradan alınan dolar, 3,8660 liradan satılıyor. 4,7930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7950 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7780 lira olmuştu.





PİYASALARDA SON DURUM (14.03.2018)



09:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 6,7 milyar lira hacimle yüzde 0,12 düştü ve 118 bin 266'dan seansı kapattı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 1,52 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,90 gerildi.



Cari açıkla dolar 3,83 ve euro 4,73 liranın üzerinde ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar ve euro da iç piyasada yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair değerlendirmeleri şöyle:

A1 Capital Yatırım

"BIST100 endeksinde ABD Borsalarına bağlı seyir devam ederken endeksin dünkü kapanışı önemli bir direnç sonrasında kısa süreli destek konumundaki 118.300 seviyesinin hemen altında gerçekleşmişti. Yurtdışına bağlı satıcılı başlangıç durumunda 117.500/117.000 ve aşağıda 116.500 destekler öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 118.500/119.100 öne çıkan dirençler olacaktır. Haber akışının yanı sıra dolar ve tahvil faizlerinin seyri günün rehberleri olacak. Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, ABD Perakende Satışlar ve ABD ÜFE verisi günün önemli verileri."

Ata Yatırım

"Endeks genel olarak küresel piyasalar ile paralel hareketler sergilemektedir. Endeksin yeni güne negatif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 118,000 destek noktasını test edeceğini belirtilen destek noktasını kırması durumunda 117,500 destek noktasına kadar geri çekilmelerin devam edeceğini düşünüyoruz. 117,500 destek noktası kırılmadan satışların hızlanacağını düşünmüyoruz. Endeks genel olarak 116,000 ile 119,300 bandı içerisinde küresel piyasalar ile paralel hareketler sergileyebilir. Endekste yükselişlerin hızlanması ve yeni zirve noktaları için 119,300 direnç noktasının kırılması gerekmektedir."

07:35 Dolar Endeksi'nde 8 Mart fiyatlaması geri alındı

Dolar Endeksi, 8 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisinin beklenenden daha yumuşak bir geçişe işaret etmesiyle yaşadığı sıçramaya Şubat ayı tarım dışı istihdam verisiyle fren yaptıktan sonra kurumsal yönetim zaafiyetine işaret eden üst düzey görevden almalarla geri verdi.

8 Mart'ta 89,44'ten 90,23'e çıkan ve bir sonraki gün 90,35'i test eden Dolar Endeksi 89,56'ya kadar düştü.

07:25 Hisse senedi piyasaları karamsar

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurumsal yönetim zaafiyetine işaret edecek şekilde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı, Tillerson'ın önceden haberi olmadığını söyleyen müsteşar Goldstein'ı peşisıra görevden alması hisse senedi piyasalarında moral bozdu.

Trump'ın ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engellemesi de ticari savaş kaygılarıyla birlikte karamsarlığa eklendi.

ABD'de Dow Jones Industrial yüzde 0,68 düşerken bu sabah Asya'da da negatif hava devam ediyor.

Nikkei225'te kayıp yüzde 1,10. Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,59 düşerken Hong Kong Hang Seng'te kayıp yüzde 1,25

Güney Kore KOSPI yüzde 0,41 ve Avustralya ASX200 yüzde 0,75 düşüşte.

07:15 Türk Lirası'nda sert satışlar bitmedi

Türk Lirası döviz sepeti karşısında tarihin en düşük değerine sürüklenirken doların küresel ölçekteki zayıf seyri parite etkisiyle TL'deki değer kaybının da euro ve sterlin kurunda yoğunlaşmasına neden oluyor.

Euro/TL dün Türkiye'de bankaların kapanışından sonra da yükselişini sürdürdü ve 4,8056'ya çıktı. Bu sabah Asya işlemleri de 4,80'in üzerinde, son kotasyon 4,8020'de.

Dolar/TL ise 3,8754'e kadar yükseldi ve şu an 3,8695'te. Dolar kuru 15 Aralık'tan sonra ilk kez dün 3,85 üzerinde gün tamamladı.

Dün 4,3405'e kadar tırmanan ve 4,3378'ten Salı gününü tamamlayan döviz sepeti ise en son 28 Kasım'da 4,33 üzerinde gün tamamlamıştı, tarihi rekor da aynı gün 4,3473'e kaydedilmişti. Sepet geçen haftaya göre 9 kuruş kadar yükseldi.

Sterlin/TL 5,4179'a kadar yükseldi.

Ayrıca TL, 27,47 lira ile Japon Yeni karşısında tarihin en düşük seviyesine düştü; 2017 29,70'ten tamamlanmıştı.

İsviçre Frangı'nın TL karşısındaki değeri de 4,1070'e yükselerek rekor yeniledi.