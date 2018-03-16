Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine eklenerek koruma altına alınan Semerkant, Türk Hava Yolları’nın 302'nci noktası olarak uçuş ağına eklendi. Yüzyıllar boyunca dünya ticaretinin en önemli ulaşım hatlarından biri olan İpek Yolu üzerinde kurulan Semerkant, Türk Hava Yolları’nın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten sonra ülkede sefer yaptığı 2'nci nokta oldu.

Semerkant Havalimanı’nda düzenlenen hat açılış töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Başlattığımız doğrudan seferler ile, Unesco’nun Dünya Mirası listesinde olan medeniyetimizin en önemli şehirlerinden Semerkant’ı, 121 ülkeden gelecek misafirlere açmış bulunuyoruz. Medreseleri, müzeleri, camileri, türbeleri ve rasathanesi ile mimaride şaheserleri barındıran bu inci şehrin, kısa sürede turizmde büyük mesafe alacağına inanıyorum. Tarihi şahsiyetlere ve alimlere ebedi istirahatgâh olan bu kente hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz.

1992’den bu yana uçuşlarımızla iki dost ve kardeş ülke arasındaki bağları güçlendiriyor oluşumuz bizleri onurlandırıyor. Haftada 7 frekans uçtuğumuz Taşkent ve haftada 2 frekans icra edeceğimiz ve kısa zamanda haftada 3 frekansa çıkmasını ümit ettiğimiz Semerkant seferleri ile uzakları yakın kılmaya devam edeceğiz. Bu hafta içinde yenilenen Hava Ulaştırma Anlaşması’nın ülkelerimiz arasındaki hava yolu köprüsünü daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Uçuş sayılarıyla birlikte uçulacak noktalar da arttırıldı. Bu vesile ile Özbekistan’ın saygıdeğer yöneticilerine şükranlarımı arz ederim" dedi.

İstanbul-Semerkant seferleri haftada 2 gün karşılıklı olarak icra edilecek olup Türk Hava Yolları yolcuları, İstanbul’dan Semerkant’a açılışa özel tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 364 USD’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.