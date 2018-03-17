Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Migros Genel Müdürü Özgür Tort “Organik büyüme gücümüzle bu devralmayı gerçekleştirdik. Gerekli izinlerin alınmasının ardından mağazalar bünyemize katılacak” dedi. Kira sözleşmelerinin devri ve demirbaşların satın alınması suretiyle, toplam işlem büyüklüğü 105 milyon TL oldu.