Migros Genel Müdürü Özgür Tort “Organik büyüme gücümüzle bu devralmayı gerçekleştirdik. Gerekli izinlerin alınmasının ardından mağazalar bünyemize katılacak” dedi. Kira sözleşmelerinin devri ve demirbaşların satın alınması suretiyle, toplam işlem büyüklüğü 105 milyon TL oldu.
Uyum Market’i Migros satın aldı
17.03.2018 - 03:57 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Migros, büyüme stratejisi çerçevesinde İstanbul’da 53, Tekirdağ’da 3 adet olmak üzere toplam 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve Antalya’da bulunan 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için, Makro Market AŞ ile anlaşma imzaladı.
Etiketler : uyum market,migros,
550813 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER