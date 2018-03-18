Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü öncesinde, İstanbul’da Uluslararası Denizcilik Zirvesi düzenlendi. Çırağan Sarayı’ndaki zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack Lim ve Uluslararası Denizcilik Üniversitesi Rektörü Cleopatra Doumbia Henry katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım “Toplam ihracatımızın veya toplam dış ticaretimizin parasal değer olarak yüzde 58’i, yük miktarı olarak yüzde 87’sini deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 46 ülkeyle 62 adet denizcilik antlaşmamız var. Tersane sayımızı 37’den 78’e çıkardık. 177 adet iyi donatılmış limanımız var. Son 16 yılda deniz ticaret filomuzdaki gemi sayısında yüzde 167’lik bir artış söz konusu. Deniz ticareti filo büyüklüğü bakımından 15. sıradayız. Şu anda yerli ve millî kaynaklarımızla dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden birini ve kendi lojistik gemilerimizi yapabilecek teknolojiye, tecrübeye sahibiz. Hücum gemilerinden denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Artık Türkiye, gerek ticaret gemisi, gerekse askerî amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir” dedi.

Denizciliği geliştirmek için birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Yıldırım, “Kombine taşımacılık zincirinde ülkemizi âdeta bir aktarma merkezine dönüştürüyoruz. Ayrıca boğazlarımızın tamamında ve bütün sahil şeridimiz boyunca, tamamen yerli ve millî gemi trafik sistemini kuruyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor, bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması... Özellikle İstanbul Boğazı yılda 50 bine yakın gemiye hizmet veriyor. Herhangi bir deniz kazası yaşanmadan, bu trafiği sevk ve idare etmek, manuel şekilde mümkün değil. Bu yüzden de elektronik bir gemi yönetim, trafik yönetim sistemiyle, bu işi en gelişmiş şekilde yapıyoruz” diye konuştu.