Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltan, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren 11 Türk firmasının ABD’de düzenlenen Seafood Expo North America Fuarı’na katıldığını belirtti. Boston’da 11-13 Mart’ta düzenlenen fuara Turkish Cargo yetkililerinin de katıldığını aktaran Kızıltan, İzmir’den New York’a, balık ihracatı için direkt uçuş hazırlıklarının gündeme geldiğini kaydetti. Kızıltan, “2007 yılında ABD’ye sadece 600 bin dolar ihracat gerçekleştiriyorduk. Nitelikli ve kesintisiz tanıtım faaliyetleriyle ihracatımızı 36 milyon dolara çıkardık. Bu yüzden rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok” dedi.