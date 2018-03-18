Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl dev yatırımlar yapan inşaat sektörü, 2018’de de büyümesini sürdürürken yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Son dönemdeki büyüme ve istikrarın etkisiyle yabancıları cezbeden Türkiye, 2018'de yabancı yatırımcılara 7,5 milyar dolar değerinde yaklaşık 30 bin konut satmayı hedefliyor.

Yabancılara konut satışı yapan firmaların ihracatçı kabul edilmesi gerektiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. Bu anlamda yabancıya konut satışındaki artış oldukça önemli. Hükümetin sağladığı KDV muafiyeti, yabancılara en az bir milyon doların üzerinde gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi gibi desteklerin satışlarda ciddi etkisi var. Vatandaşlık hakkı için alt sınır olan bir milyon doların aşağı çekilmesinin satışları daha da artırabilir. Bu yıl Türkiye'nin hedeflediği 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 10'luk kısmını üstlenmek için çabalıyoruz. Yabancıya yapılan konut satışlarının döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu inşaat firmaları, ihracat yapan şirketlere sağlanan teşviklerden faydalandırılırsa beklenti daha da yükselir ve 2018'de sektörümüzde (yıllık toplam ihracat hedefinin yüzde 10'u) 17 milyar dolarlık satış mümkün olabilir. Sektör değerlendirmemize göre Türkiye'ye yatırımları teşvik edecek bir diğer gelişme ise Kanal İstanbul projesi olacak. Uzun vadede Kanal İstanbul, hem yabancı hem de iç satışta patlama yaşatabilir" dedi.