Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa bir sürede Avrupa’ya açılan Atay, şimdilerde siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyor. Çalıştıracak işçi bulamayan Atay, 45 işçiyle günlük 3 bin adet kadın üst giyim kıyafeti üretilen atölyede talepleri karşılayabilmek için en az 25 işçi daha arıyor. Memleketine istihdam sağlamak için döndüğünü belirten Atay “30 senedir bu sektördeyiz. Mardin’deki yatırımımız aşağı yukarı bir senedir devam ediyor. Genellikle Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. Almanya, İngiltere, Slovakya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere çalışıyoruz” dedi.



ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ

Vasıfsız eleman bile bulamadığını aktaran Atay “Bu bölgedeki yatırımımız ve işimizin genel bakış açısı insan gücüne dayalı olduğu için bu bölgede istihdam ediyoruz. Ama elemandan yana sıkıntımız var. Biz nitelikli ve niteliksiz eleman alıp, yetiştiriyoruz. Günlük 2 bin ve 3 bin arası üretimimiz var. Bu da ayda 100 bin adete tekabül eder. İşçi olursa 150 bin adete çıkacağız” diye konuştu. Atölyede ustabaşı olan Mehmet Ali Bulut ise “Bazı gençlerimiz, ‘iş olmadığını’ söylüyorlar. Bakın koskocaman atölye ve iş var. Ödemelerde sıkıntı yok. Buyurun gelin beraber çalışalım” ifadelerinde bulundu. Selman Güneş MARDİN İHA