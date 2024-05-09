İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Kurda risk görmüyoruz

Bankacılığın kâr anlamında en sıkıntılı dönemi yaşadığını ifade eden Hakan Aran “Kurda risk görmediğimiz için yabancı para kredi verebiliyoruz. TCMB’nin adımları kuru stabil tutacaktır” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankacılık tarihinde kâr anlamında en sıkıntılı dönemin yaşandığını söyledi. ‘81 İlde 81 Orman Projesi’ toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aran “Ekstrem bir dönem geçiriyoruz. Mayıs enflasyonunu gördükten sonra ancak dengeden bahsedeceğiz. Sıkışıklıkların dozunun biraz daha azaldığı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum” dedi. Yatırımcıların enflasyonla mücadele politikasına güvendiklerini belirten Aran, yabancı para kredi verebildiklerini kaydetti. Aran “Enflasyonla mücadelede başarılı olmak önemli, yıl sonunda yüzde 42 hedefi tutturulabilir. Kredi büyümesi bu yıl tarihî düşük seviyede çıkabilir. Bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerinde bozulma sinyalleri aldık. TL’deki sıkışıklığı yabancı para kredi ile aşabiliyoruz. Kurda risk görmediğimiz için yabancı para kredi verebiliyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını geçtikten sonra artık ülkede kredi ve enflasyonun makul bir seviyede oturmaya başlayacağını göreceğiz. TCMB’nin net rezervleri sıfıra getirme, brütü 200’e çıkarma planı var. TCMB şu an da bunu yapıyor. Bu doğrultuda yaptığı adımlar kurun stabil seyrini sağlayacaktır” dedi.

AZ KARLI DÖNEM YAŞANACAK

Turizm ve ihracatta zor bir dönem yaşanacağını belirten Aran, şöyle konuştu: Enflasyonu dikkate aldığınızda kârlarda ciddi bir düşüş var. Bankacılık faaliyet kârları çok düştü. Dolayısıyla bankacılık şu anda tarihsel olarak kârlılık anlamında en düşük ve sıkıntılı dönemini yaşıyor. Mevcut kur seviyesinin turizmi etkileme potansiyeli olduğuyla ilgili de dönüşler var. Merkez Bankası bunu dengede tutmaya çalışıyor. İçinde bulunduğumuz bu durumunda ihracat, turizm, ithalat konusunda bu dengeyi bulurken bir takım sıkıntılar yaşayacağımızın sinyallerini veriyor. ‘Kurun ideal seviyesi ne?’ diye tartışmaları yaşıyor olabiliriz. Turizm sektöründe de ihracatta da bir kâr düşüşüyle, daha az kârlı bir ortamla bir süre geçirmek durumunda kalacağız.