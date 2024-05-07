Fiyatlar yatay gibi görünse de, dolarda ‘reel kayıp’ yaşanıyor

Dolarda son dakika! 7 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,30 TL’den güne başlıyor. Son haftalarda stabil görünümü koruyan dolarda, aylık bazda enflasyondan arındırılmış değer kaybı ise %3’ün üzerine çıktı. Uzmanlar, yabancı yatırımcıların kısa vadeli “Carry Trade” işlemlerine yöneldiğini, kalıcı yabancı girişi için yeni not artışları, tasarruf tedbirleri ve yapısal reformların destekleyici olacağını dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları ve yabancı sermaye girişinin gün geçtikçe yükseliyor olması, Türk lirasının gücünü pekiştirmeye devam ediyor. Rasyonel politikalarla birlikte Türkiye’nin risk primi de bu hafta (CDS) 300 seviyesinin altına geriledi. TL vadeli mevduat tarafında aylık yüzde 4,50 civarında getiri ise yurt içi yerleşiklerin döviz satışlarını hızlandırıyor.

Mevcut tabloda dolar başta olmak üzere döviz kurlarında sınırlı değer kaybı sürüyor. Son bir ayda TÜFE’den arındırılmış reel getiri ise dolarda, yüzde 3’ün de üzerinde düşüşe işaret ediyor.

7 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 32,30 TL’den güne başlıyor. Mevcut seviyeler geçen cuma gününe göre yaklaşık yüzde 0,3’lük bir düşüşe işaret ediyor. Döviz bürolarında ise bu sabah dolar fiyatı 32,03 – 32,28 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise ilk işlemlerde 34,75 TL’den fiyatlanıyor.

Rezervler tarafında bakıldığında, son açıklanan verilere göre TCMB’nin brüt rezervleri 26 Nisan haftası itibarıyla 124,10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aralık ayında 140 milyar doların da üzerine çıkan brüt rezervler, son haftalarda bugünkü mevcut seviyelere yakın seyrediyor.

YABANCILAR NEDEN TL ALIYOR?

Yüksek TL faizi ve stabil döviz kurları sebebiyle şu anda yabancı yatırımcıların daha çok sıcak para şeklinde giriş yaptığını ve “Carry Trade” işlemlerine yöneldiğini belirten Doç. Dr. Caner Özdurak, “Kalıcı ve uzun vadeye yayılan bir yabancı sermaye girişi için ülke kredi notunun daha da yükselmesi gerekiyor. Gri listeden çıkış burada önemli. Enflasyon yüzde 70’e yakın. Yıllık döviz artışı bunun biraz altında. TL değer kazanıyor. Mevduat faizleriyle de desteklenince bu tablo, dövize yönelimin önünü biraz alıyoruz. Ancak bu çok fazla sürdürülebilir olmayabilir. Bundan sonra yapısal reformlar da önemli olacak” dedi.

Geçen hafta açıklanan Nisan Ayı TÜFE rakamları aylık bazda yüzde 3,18 ile beklentiler dahilinde geldi ancak yüksek seyrini korumaya devam etti.

FAİZ YÜKSEK, TÜFE NEDEN DÜŞMÜYOR?

Ekonomide talebi kırmak için bir yönlendirme olsa bile bunun henüz karşılık bulmadığını belirten Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdurak, “Döviz seviyesi ne olursa olsun satın alma faaliyetlerinde artış görüyoruz. Stoklama eğilimi devam ediyor. İçeride tüketiciler, muhtemel bir döviz artışı riski sebebiyle sürekli pozisyon alıyor” dedi.

Hane halklarının henüz enflasyonda kalıcı düşüşe tam olarak güvenemediğini ve kendilerini diken üzerinde hissettiklerini aktaran Özdurak; enflasyonda da bu sebeple taşların tam yerine oturmadığını ifade etti.