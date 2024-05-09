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3 trilyon dolarlık ekonomi! Dünyanın en zengin şehri New York

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 trilyon dolarlık ekonomi! Dünyanın en zengin şehri New York

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin şehirleri sıralamasında New York bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Henley & Partners tarafından yayınlanan “2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu”’na göre ABD ilk 50’de 11 şehir ile başı çekiyor.

Buna göre New York şehri 349.500 milyoner, 744 santi-milyoner (100 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım yapılabilir servete sahip), 60 milyarder ve 3 trilyon dolar ekonomisi ile birçok G20 ülkesinden daha büyük. İkinci sırada, San Francisco şehri ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Kuzey Kaliforniya’nın Körfez Bölgesi bulunuyor. Körfez Bölgesi, son on yılda milyoner nüfusunu %82 oranında artırarak dünyanın en yüksek servet büyüme oranlarından birine sahip olarak 305.700 milyoner, 675 santinoer ve 68 milyardere ev sahipliği yapıyor.

TOKYO'DA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

10 yıl önce dünyanın en zengin şehri olarak başı çeken Tokyo son on yılda yerleşik yüksek net değerli bireysel (HNWI) nüfusunda %5’lik bir düşüş yaşayarak sadece 298.300 milyonerle üçüncü sırada yer alıyor. Şehir devleti Singapur, son 10 yılda milyonerlerde %64’lük etkileyici bir artışın ardından küresel sıralamada iki sıra yükselerek dördüncü sıraya yükselirken Singapur şu anda 244.800 yerleşik milyoner, 336 centi-milyoner ve 30 milyardere ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardır dünyanın en zengin şehri olan Londra ise düşmeye devam ediyor ve şu anda sadece 227.000 milyoner, 370 santi-milyoner ve 35 milyarder ile 5. sırada yer alıyor. Öte yandan Çin ise Pekin (125.600), Şanghay (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) ve Hangzhou (31.600) ile listede yer alıyor.

Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, dünyanın en zengin şehirlerinde büyümeyi sağlayan önemli bir faktörün finansal piyasaların son yıllardaki güçlü performansı olduğunu belirterek “S&P 500’ün geçen yılki yüzde 24’lük kazancı, Nasdaq’ın yüzde 43’lük artışı ve Bitcoin’in yüzde 155’lik şaşırtıcı rallisi, varlıklı yatırımcıların servetlerini canlandırdı. Ek olarak, yapay zekâ, robotik ve blok zinciri teknolojisindeki hızlı gelişmeler, servet oluşturma ve biriktirme için yeni fırsatlar sağladı” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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