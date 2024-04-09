Trump'ın şirket hisseleri çakıldı, en zengin 500 listesinden düştü!

Eski ABD başkanı Donald Trump mal varlığının Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne girmesi için gereken 5,8 milyar doların altına düşmesi nedeniyle liste dışında kaldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya holding şirketinin değerinin düşmesinin ardından dünyanın en zengin 500 insanı listesinden düştü. Trump mal varlığının Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne girmesi için gereken 5,8 milyar doların altına düşmesi nedeniyle liste dışında kaldı.

Forbes'un zenginler listesine göre de Trump'ın toplam serveti 4,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve dünyada 659'uncu sırada bulunuyor. Trump, yalnızca birkaç gün önce George Soros, Mark Cuban, Giorgio Armani, Reed Hastings ve Bernie Marcus'un önünde Bloomberg endeksinde ilk 300'de yer almıştı.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Trump'ın serveti, Trump Media & Technology Group'taki (TMTG) 78,75 milyon adet bir başka deyişle en az %58 payı nedeniyle bu yıl arttı. TMTG, Digital World Acquisition Corp. ile birleşti ve mart ayı sonlarında DJT kodu altında işlem görmeye başladı.

TMTG hisseleri 26 Mart'ta gün içi en yüksek seviyesi olan 79 dolara ulaştı ve Trump'ın hissesinin değeri 6,3 milyar dolara yaklaştı. Ancak hisse senedi o zamandan bu yana yüzde 53 düşerek pazartesi kapanışında yaklaşık 37 dolara geriledi ve Trump'ın pozisyonunun değeri iki haftada 3,3 milyar dolar düşüşle yaklaşık 2,9 milyar dolara geriledi.

Birleşme sonrası ilk satın alma çılgınlığı sırasında şirketin piyasa değeri zirve noktasında yaklaşık 11 milyar dolara yükselerek Paramount, Etsy, Hasbro, American Airlines veya Ralph Lauren'den daha değerli hale gelmişti.