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Haberler > Dünya > ABD'nin kalbi New York peş peşe sallandı! 4,8'in ardından bir deprem daha

ABD'nin kalbi New York peş peşe sallandı! 4,8'in ardından bir deprem daha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;nin kalbi New York peş peşe sallandı! 4,8&#039;in ardından bir deprem daha

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin en kalabalık şehri New York’ta üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. 4.8 ile sallanan New York'ta 4.0'lık bir deprem daha meydana geldi.

Dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Tayvan'da meydana gelen 7.4'lük depremin ardından yeni depremin adresi ABD oldu. ABD'nin New York eyaletinde üst üste depremler yaşanıyor. 4.8 ile sallanan ABD'de 4.4'lük bir deprem daha meydana geldi.

ABD'DE PEŞ PEŞE DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada New York ve New Jersey'i 4.8 büyüklüğünde bir depremin vurduğu belirtildi.

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

4.0'LIK BİR DEPREM DAHA

ABD 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0'lık bir depremle daha sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) saat 00:59:13 sıralarında New Jersey merkezli 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

ABD'nin kalbi New York’ta peş peşe deprem! 4,8'in ardından bir deprem daha - 1. Resim

DEPREM KORKUTTU

New York ve çevresindeki büyük havaalanlarında yoğun bir uçuş trafiğinin olduğu anda denk gelen deprem, büyük korku oluştursa da ilk açıklamalarda henüz ciddi bir hasar bildirilmediği açıklandı.

New York Valisi Kathy Hochul attığı bir tweet'te "Ekibim etkileri ve meydana gelmiş olabilecek hasarları değerlendiriyor ve gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irfan oto 6 Nisan 2024 10:00

Ey ABD sizi esas yikicak olan kasırga yaptığınız zulümler yaninizami kalacak zannediyorsunuz alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

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