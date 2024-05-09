Beyaz yakalı stadyumdan uzaklaşıyor

TFF seçimleri ve kısır çekişmeler yüzünden beyaz yakalılar stadyumlardan uzaklaşıyor.

AGS Global tarafından yapılan araştırmaya göre beyaz yakalıların yüzde 99’u Türkiye’deki futbol kalitesinden memnun olmadığını belirtirken, bunun sorumlusunu Türkiye Futbol Federasyonu (%90,2) olarak görüyor. Onu hakemler (%71,6), kulüp başkanları (%68,6) ve medya (%60,8) izliyor.

"BEYAZ YAKALILARSİSTEMİ ADİL BULMUYOR"

Beyaz yakalıların 93,2’sinin ise futbolda rekabetin adil olmadığını düşündüğünü söyleyen AGS Global CEO’su Ahmet Güler “Dünyada 750 milyar dolarlık bir hacme ulaşan futbol ekonomisi Türkiye’de kulüplerin kendi arasındaki ve TFF ile kısır tartışmaları nedeniyle asıl ekonomik gücünden çok uzakta yer alıyor. Türkiye altyapı ve stadyum yatırımlarına rağmen UEFA sıralamasında 9’uncu, maç başına seyirci ortalaması sadece 11 bin civarında. Beyaz yakalılar maalesef futbola karşı iyimser değil ve sistemi adil bulmuyor. Taraftar olarak eski alışkanlıklarını sürdürseler de, futbol ekonomisinin aktif bir katılımcısı olmayı reddediyorlar” dedi.