Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Jerome Powell başkanlığında salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak faiz kararı, çarşamba günü açıklanacak. Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed kararlarının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

ABD'de cuma günü pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst yönetimine ilişkin soru işaretlerine karşın, güçlü doların destekleneceği söylemleri, dolar endeksinin 90,0-90,5 bandında yerleşmesini sağladı. Açıklanan sanayi üretimi verisinin aylık yüzde 1,1 artışla beklentileri aşmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti.

Avrupa tarafında, cuma günü açıklanan enflasyon verisinin aylık yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrasında pay piyasalarda yükselişler görüldü. Dolardaki değerlenmeye paralel cuma günü düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi 1,2260'a düşerken, gerileyen pariteden destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Asya'da bugün Çin'deki kabine revizyonu ve Merkez Bankası başkanlığına yapılan atama gündemin en önemli konusu oldu. Çin Ulusal Halk Kongresi, Başbakan Li Kıçiang tarafından başbakan yardımcılığı, bakanlık, komisyon başkanlığı ve Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığı makamları için gösterilen adaylar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan Devlet Başkanlığı Kararnamesiyle atandı.

Çin Merkez Bankası Başkanlığına Yi Gang getirildi. Atama kararlarının ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da açıklanan dış ticaret açığının beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurları ve tahvil faizlerinde yükselişler etkili olurken, BIST 100 endeksi ise cuma günü yatay seyretti. Geçen haftayı 3,9205'ten tamamlayan Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,9345'i görmesinin ardından 3,9280 seviyesinde dengelendi. Analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının borsayı negatif etkilediğini belirterek, bu hafta Fed toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğine değinen analistler, ABD Başkanı Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan Dolar/TL'de 3,9550'nin direnç konumunda olduğuna değinerek, BIST 100 endeksinde ise 116.500 puanın destek, 119.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.