Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hedef doğrultusunda, uygulanan istikrarlı politikalarla hayvancılık sektöründe önemli gelişmeler sağlandığına işaret eden Fakıbaba "2002 yılında 83 milyon lira olan hayvancılık desteğini geçen yıl 3,3 milyar liraya çıkardık. Hükûmetlerimiz döneminde hayvancılığa toplam 24 milyar lira destek verdik. Ulusal kaynaklar ve Avrupa Birliği fonlarıyla kırsalda yapılan yatırımlara toplamda 6,5 milyar lira hibe ödedik. Hayvancılıkta hem üretim hem de işleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlara 770 milyon lira hibe sağladık" dedi. Desteklemeler sonucu 2002-2017 yıllarında büyükbaş hayvan varlığının 10 milyondan 16 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının da 32 milyondan 44 milyon başa ulaştığı bilgisini veren Bakan Fakıbaba "Sığırda karkas verimi 185 kilogramdan 274 kilograma çıktı. Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan 1,2 milyon tona ulaştı" diye konuştu.